Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı hangi takıma geçti?

Abdullah Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdullah Avcı evli mi, çocuğu var mı? Abdullah Avcı hangi takımları yönetti? Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, Neftçi Bakü'nün başına geçmek üzere. Azerbaycanlı yöneticiler İstanbul'da deneyimli hocayla görüşme gerçekleştirdi. İşte Abdullah Avcı ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Abdullah Mucip Avcı, futbolculuk kariyerine Vefa'da başladı. Ardından Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda forma giydi. Futbolculuk kariyerinin en uzun dönemini İstanbulspor'da geçiren Avcı, burada takım kaptanlığı yaptıktan sonra 1999 yılında aktif futbol yaşantısını noktaladı.

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLARLA ÇALIŞTI?

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Avcı, İstanbulspor'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. 2002-2003 sezonunda İstanbulspor A2 takımını çalıştıran Avcı, TFF PAF Ligi'nde üçüncü olarak başarı sağladı. 2004 yılında Galatasaray PAF takımının başına geçen teknik adam, 2004-2005 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıdı.

Abdullah Avcı, 2004 yılında Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Avcı'nın yönetimindeki U17 Milli Takımı, 2005 yılında Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı yıl düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ise Türkiye, dördüncülüğü elde etti. Avcı, milli takımla çıktığı 27 maçta 18 galibiyet alarak dikkat çekti. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başına geçen Avcı, 2007-2008 sezonunda takımı Süper Lig'e yükseltti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor (daha sonra İstanbul Başakşehir FK adını aldı) yönetiminde başarılı sezonlar geçiren Avcı, 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası finaline takımını taşıdı. Beşiktaş'a penaltılarla kaybeden takım, finale çıkma başarısıyla adından söz ettirdi.

2011 yılında Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, bu görevde 2013 yılına kadar kaldı. Milli takım performansında istenilen başarıyı yakalayamayan Avcı, 2013 yılında görevinden istifa etti.

Abdullah Avcı, 2014 yılında Başakşehir FK'nın başına geçti. Kulüp, Medipol Sağlık Grubu ile yapılan isim sponsorluğu anlaşmasının ardından Medipol Başakşehir FK adını aldı. Avcı'nın liderliğinde Başakşehir, 2014-2015 sezonunu 4. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. 2019-2020 yılları arası Beşiktaş ile anlaşan Avcı, 1 yıl sonra Trabzonspor'a geçerek 2024 yılına kadar Trabzonspor'da devam etti. Şimdilerde ise adı Neftçi Bakü ile anılıyor.

ABDULLAH AVCI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Abdullah Avcı, 1990 yılında Hülya Avcı ile evlenmiş ve çiftin Ege ve Mert adında iki oğlu vardır.