ABD SEC, Robinhood Crypto'ya Göz Açtırmıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Robinhood Crypto'ya yönelik potansiyel menkul kıymet ihlalleri nedeniyle bir Wells Bildirimi gönderdi. Bu gelişme, Robinhood'un kripto para birimi işlemleri üzerindeki yasal belirsizlikleri artırırken piyasadaki yatırımcıları endişelendiriyor.

Robinhood ve SEC Arasındaki Gerilim Büyüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Robinhood Markets'in kripto para birimi bölümü Robinhood Crypto'ya, potansiyel menkul kıymet ihlalleri nedeniyle bir Wells Bildirimi gönderdi. Bu gelişme, 4 Mayıs tarihinde şirket tarafından SEC'ye yapılan 8-K formu başvurusu ile ortaya çıktı. Bildirime göre SEC personeli, şirketin kripto para biriminin olası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Robinhood Markets'ın Hukuk, Uyum ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dan Gallagher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SEC'in bu kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Gallagher, "Yıllardır SEC ile sürdürdüğümüz iyi niyetli çalışmaların ardından, bu bildirimin yayınlanmış olması bizleri üzmüştür. Platformumuzda bulunan varlıkların menkul kıymet statüsünde olmadığına tam anlamıyla inanıyoruz ve SEC ile bu konuda yapılacak görüşmelerde, karşılaşabileceğimiz davanın hem faktörel hem de hukuki olarak ne denli temelsiz olduğunu ispatlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Robinhood Markets, bir önceki yıl da kripto para listelemeleri hakkında SEC'den bir soruşturma celbi almıştı. Şirketin kripto para birimi, Bitcoin, Ether, Dogecoin ve Shiba Inu da dahil olmak üzere on iki farklı kripto para birimini destekliyor.

Diğer yandan, merkezi olmayan kripto para borsası Uniswap ve Blockchain teknoloji şirketi Consensys de geçtiğimiz aylarda SEC'den benzer bildirimler almıştı. Uniswap kurucusu Hayden Adams, SEC'in sektör için açık kurallar oluşturmak yerine, sektördeki etkin firmalara yönelik saldırılarına devam ettiğini ifade etti. Consensys ise aldığı Wells Bildirimi sonrasında SEC'e dava açarak, Ether'in menkul kıymet olarak sınıflandırılmasının ABD'nin Ethereum ve benzeri teknolojileri kullanımını kısıtlayacağını belirtti ve bu durumun, dijital varlık ticaretini aşarak, teknolojik yeniliklere zarar vereceğini savundu.