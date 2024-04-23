ABD'nin Yaptırımları Venezuela'yı Kripto Para Birimi USDT'ye Yöneltti

ABD'nin yaptırım kararlarına yanıt olarak Venezuela, petrol ticaretini dijitalleştirmeye yöneliyor. Devlet kontrolündeki petrol şirketi PDVSA, işlemlerini Tether'in stablecoini USDT üzerinden yapma sürecini hızlandırıyor.

Venezuela, USDT ile Yaptırımlara Meydan Okuyor

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardığına göre Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden yaptırım uygulama kararı sonrasında Tether stablecoinini daha fazla kullanma yoluna gitmeyi planlıyor. Geçtiğimiz hafta ABD'nin, Nicolas Maduro'nun seçim öncesi vaatlerini yerine getirememesi nedeniyle Venezuela'ya uygulanan petrol yaptırımlarını hafifleten özel bir izni yenilemeyeceği açıklanmıştı. Bununla birlikte ABD Hazine Bakanlığı'nın, Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın müşteri ve tedarikçilerine 31 Mayıs'a kadar mevcut işlemleri tamamlamaları için süre tanıdığı belirtildi.

Kaynaklar, PDVSA'nın USDT kullanımını artırma kararının, Amerika'nın yaptırımları sebebiyle yurtdışı banka hesaplarında paralarının dondurulma riskini azaltmayı amaçladığını ifade etti. Şirketin petrol satışlarını USDT'ye taşıma sürecine geçen yıl başladığı aktarıldı.

İlk çeyreğin sonlarına doğru, PDVSA birçok spot petrol anlaşmasını USDT ile ödenmesi gereken sözleşmelere dönüştürdü. Ayrıca, şirket yeni petrol müşterilerinden işlemler için dijital bir cüzdan üzerinden kripto para biriktirmelerini talep etmeye başladı. Son olarak ocak ayında yayımlanan bir rapora göre, 2023'te ABD'nin yaptırımlarını hafifletmesiyle Venezuela günde yaklaşık 700.000 varil petrol ihraç etti ve bu miktarın yüzde 65'i Çin'e, yüzde 19'u ise ABD'ye sevk edildi.