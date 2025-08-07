A101 ALDIN ALDIN ÜRÜN KATALOĞU! A101 Aldın Aldın aktüel afişi Perşembe günü ürünleri neler? Ray-Ban Meta Wayfarer gözlük geliyor!

A101 7 Ağustos 2025 aktüel ürünler arasında buharlı temizleyiciler, halı yıkama makineleri, vantilatör ve birçok kamp ürünü dikkat çekiyor. A101 Perşembe kataloğu sayesinde kaliteli ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. A101 broşürü ile gelen fırsatlar bu hafta da kaçmaz!

A101 ALDIN ALDIN ÜRÜN KATALOĞU

Elektrikli Ev Aletleri & Temizlik Ürünleri

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 4.999 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici – 3.499 TL

Mutfak Gereçleri & Kişisel Bakım

Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser – 4.399 TL

Kiwi Elektrikli Cezve – 299 TL

English Home Türk Kahve Makinesi – 1.299 TL

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti – 799 TL

Pierre Cardin Dijital Baskül – 299 TL

Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 599 TL

Pierre Cardin Epilatör – 499 TL

Aprilla Şarjlı Saç/Sakal Kesme Makinesi – 299 TL

Elektrikli ve Teknolojik Ürünler

Sinbo Mini Tost Makinesi – 599 TL

Sinbo Çelik Elektrikli Cezve – 459 TL

Vestel Vantilatör – 1.499 TL

Volta Yide Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet – 39.990 TL

Kamp & Outdoor Ürünleri

Escamp Tiny House Flat (Tiny House) – 475.000 TL

Otomatik Kamp Çadırı (4 kişilik) – 1.299 TL

Manuel Kamp Çadırı (4 kişilik) – 999 TL

Manuel Kamp Çadırı (2 kişilik) – 799 TL

Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 1.249 TL

Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 329?TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL

Piknik Sandalyesi – 299 TL

Diğer Ev & Bahçe Ürünleri

JWIN Katlanır Dürbün – 449 TL

Plaj/Piknik Sandalyeleri (Desenli & Çizgili) – 329 TL

Katlanabilir Kamp Sehpası – 529 TL

Emaye Mangal (50'lik) – 379 TL

Mangal Teli (Kafesli) – 84,50 TL

Mangal Yelpazesi – 12,50 TL

Metal Maşa – 39,50 TL