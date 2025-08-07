A101 ALDIN ALDIN ÜRÜN KATALOĞU! A101 Aldın Aldın aktüel afişi Perşembe günü ürünleri neler? Ray-Ban Meta Wayfarer gözlük geliyor!
A101 7 Ağustos 2025 kataloğu yayınlandı! A101 Aldın Aldın aktüel ürünler listesi, Perşembe günü raflarda yerini alacak ürünlerle dolu. Uygun fiyatlı temizlik cihazları, mutfak ürünleri, kamp ekipmanları ve elektronik ürünler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Peki, bu hafta A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var?
A101 7 Ağustos 2025 aktüel ürünler arasında buharlı temizleyiciler, halı yıkama makineleri, vantilatör ve birçok kamp ürünü dikkat çekiyor. A101 Perşembe kataloğu sayesinde kaliteli ürünler uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. A101 broşürü ile gelen fırsatlar bu hafta da kaçmaz!
A101 ALDIN ALDIN ÜRÜN KATALOĞU
Elektrikli Ev Aletleri & Temizlik Ürünleri
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 4.999 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici – 3.499 TL
Mutfak Gereçleri & Kişisel Bakım
Arzum Crust Mix Joy Stand Mikser – 4.399 TL
Kiwi Elektrikli Cezve – 299 TL
English Home Türk Kahve Makinesi – 1.299 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti – 799 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül – 299 TL
Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 599 TL
Pierre Cardin Epilatör – 499 TL
Aprilla Şarjlı Saç/Sakal Kesme Makinesi – 299 TL
Elektrikli ve Teknolojik Ürünler
Sinbo Mini Tost Makinesi – 599 TL
Sinbo Çelik Elektrikli Cezve – 459 TL
Vestel Vantilatör – 1.499 TL
Volta Yide Seo 3 Max Elektrikli Bisiklet – 39.990 TL
Kamp & Outdoor Ürünleri
Escamp Tiny House Flat (Tiny House) – 475.000 TL
Otomatik Kamp Çadırı (4 kişilik) – 1.299 TL
Manuel Kamp Çadırı (4 kişilik) – 999 TL
Manuel Kamp Çadırı (2 kişilik) – 799 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 1.249 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 329?TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL
Piknik Sandalyesi – 299 TL
Diğer Ev & Bahçe Ürünleri
JWIN Katlanır Dürbün – 449 TL
Plaj/Piknik Sandalyeleri (Desenli & Çizgili) – 329 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası – 529 TL
Emaye Mangal (50'lik) – 379 TL
Mangal Teli (Kafesli) – 84,50 TL
Mangal Yelpazesi – 12,50 TL
Metal Maşa – 39,50 TL