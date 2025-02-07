7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. 7 Şubat 2025 itibariyle altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaşırken güncel değerleri merak konusu oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,57 artarak3314,95'ten işlem görüyor.

Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 5363,89'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,28 artarak 10727,79'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın ise saat09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 21422,46'dan işlem görüyor.

ONS altın

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 2864,66'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3319 liradan alınırken 3362 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da altın