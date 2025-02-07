7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'nin Çin'e karşı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutarak piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Peki, 7 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. 7 Şubat 2025 itibariyle altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaşırken güncel değerleri merak konusu oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…