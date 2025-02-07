Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Çin'e karşı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutarak piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Peki, 7 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. 7 Şubat 2025 itibariyle altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaşırken güncel değerleri merak konusu oldu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,57 artarak3314,95'ten işlem görüyor.

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 5363,89'dan işlem görüyor.

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?Çeyrek altın kaç TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:27 itibariyle yüzde 0,28 artarak 10727,79'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın ise saat09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 21422,46'dan işlem görüyor.

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?ONS altın

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat09:27 itibariyle yüzde 0,28 artışla 2864,66'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3319 liradan alınırken 3362 liradan satılıyor.

7 ŞUBAT ANLIK ALTIN FİYATLARI: Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu?Kapalıçarşı'da altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
img

Altın fiyatları yükseldikçe yükseliyor
img

Terim'in takımı yağmur gibi gol attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.