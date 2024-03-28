31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?

31 Mart Pazar günü Türkiye'de Yerel Seçimler gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, seçim gününde havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Birçok kişi 31 Mart seçim gününde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, 31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl?

31 MART'TA NE SEÇİMİ VAR?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

31 Mart seçim gününde İstanbul'da hava güneşli olacak. Sıcaklık ise 9-18°C aralığında seyredecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da seçim günü hava açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor ve sıcaklık 9-23°C arasında olacak.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de seçim gününde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük ve sıcaklık 13-30°C arasında olacak.