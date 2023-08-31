30 Ağustos Zafer Bayramı'nda "100. Yıl Marşı" coşkusu

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eser, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım programı düzenlendi. Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. Yıl Marşı için gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ve jüri özel ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Birinciliğe layık görülen, sözleri İlker Kömürcü'ye bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına ait olan eser; CSO, MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından seslendirildi. 100. Yıl Marşı olarak kabul edilen eser büyük beğeni topladı.

1200 dronla görsel şov

Etkinlik kapsamında 1200 dronla gökyüzüne "30 Ağustos Zafer Bayramı" ve "Türkiye Yüzyılı" yazıları ile "Türkiye Haritası", "Türk Bayrağı", "Cumhuriyetin 100. yıl logosu" görselleri yansıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 100. Yıl Marşına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca düzenlediğimiz 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eserimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızda milletimizle buluştu. Milli ve manevi duygularımızı ifade eden, gönüllerimizi coşturan, istikbal adına vizyonumuzu ve heyecanımızı ortaya koyan bu marşla, Türkiye Yüzyılı'nda emin ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Marşımız 100. yılımıza armağan olsun."

Altun'un paylaştığı videoda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de ışıklandırılan bazı tarihi mekanlar yer aldı. Etkinlikler kapsamında İstanbul'da Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Yemin Kapısı, Beyazıt İtfaiye, Kuleli Askeri Lisesi, Beşiktaş Deniz Müzesi, Ankara'da Eski Meclis Binası, Ankara Kalesi, İzmir'de Saat kulesi ve İzmir Atatürk Müzesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk Bayrağı yansıtıldı.

100. Yıl Marşı Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. yıl etkinlikleri kapsamında ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini nesillerden nesillere aktarmak amacıyla 100. Yıl Marşı Yarışması düzenlenmişti.

29 Aralık 2022'de "Yazma Sırası Sende!" başlığıyla çağrıya çıkılmış ve katılımcıların gönderdikleri arasından güfte ve beste yarışması tamamlanmıştı. Projeye 400'ün üzerinde eser katılmış ve bu eserlerin arasından ilk dört eser derecelendirilmişti.

Birinci seçilen 100.Yıl Marşının sözleri şöyle:

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türkü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."