28 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir tarih olan Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmektedir. Bu özel gün, hem devlet kurumları hem de özel sektör açısından çeşitli değişiklikler anlamına gelir. Borsa İstanbul (BIST) yatırımcıları ise her resmi tatilde olduğu gibi "28 Ekim borsa açık mı?" sorusunu merak etmektedir. Peki, 28 Ekim borsa açık mı? Bugün borsa açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık? 28 Ekim Borsa tatil mi, kaça kadar açık? Borsa İstanbul 29 Ekim resmi tatilden dolayı kapalı mı? Detaylar haberimizde!

28 EKİM BORSA AÇIK MI?

2025 yılı takvimine göre 28 Ekim Salı günü yarım gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle Borsa İstanbul'da normal işlem saatlerinden farklı bir uygulama devreye girecektir. Yatırımcılar, özellikle hisse senedi ve vadeli işlem piyasalarında pozisyon almayı planlıyorsa, tatil nedeniyle oluşabilecek kısa işlem süresini dikkate almak durumundadır.

Borsa İstanbul'un resmi açıklamalarına göre, 28 Ekim 2025 Salı günü piyasa saat 13:00'e kadar açık olacaktır. Bu yarım gün uygulaması, yatırımcıların işlemlerini planlamasında kritik bir bilgidir.

BUGÜN (28 EKİM) BORSA AÇIK MI?

"Bugün (28 Ekim) borsa açık mı?" sorusu, yatırımcıların güncel işlemlerini yönlendirecek temel sorulardan biridir. Türkiye'de resmi tatillerde borsanın açılıp açılmayacağı, Borsa İstanbul tarafından önceden duyurulur.

28 Ekim 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün işlem yapılacaktır. Yani borsa tamamen kapalı olmayacak, ancak normal işlem gününden erken kapanacaktır. Bu bilgi, hem kısa vadeli yatırımcılar hem de portföy yönetimi yapan profesyoneller için büyük önem taşır.

Yarım gün uygulaması, genellikle piyasa açılış saatinden itibaren işlemlerin sınırlı bir süreyle devam etmesini sağlar. Bu kapsamda BIST'in açılış saati değişmese de kapanış saati erken olacak ve tüm işlemler 13:00 itibarıyla sona erecektir.

BUGÜN (28 EKİM) BORSA KAPALI MI?

Borsa İstanbul'un tatil günlerinde tamamen kapalı olduğu zamanlar vardır. Ancak 28 Ekim 2025 için durum farklıdır. Resmi tatil olmasına rağmen, borsa yarım gün açık olacak şekilde düzenlenmiştir.

Yani "Bugün (28 Ekim) borsa kapalı mı?" sorusunun cevabı, kısmen kapalı şeklinde özetlenebilir. Yatırımcılar, tüm işlemlerini normal mesai saatinden önce tamamlamalı ve piyasa kapanış saatini göz önünde bulundurmalıdır.

Bu yarım gün uygulaması, özellikle yüksek hacimli işlemler ve volatilite durumlarında yatırımcılara dikkatli hareket etme çağrısı yapmaktadır. Önceden planlama yapmayanlar, tatil günü oluşabilecek ani fiyat hareketlerinden etkilenebilir.

BUGÜN (28 EKİM) BORSA KAÇA KADAR AÇIK?

Borsa İstanbul'un resmi takvimine göre 28 Ekim 2025 Salı günü, işlemler saat 13:00'e kadar devam edecektir. Normal işlem günlerinde kapanış saatinin 17:30 olduğunu düşünürsek, bu yarım gün uygulaması yatırımcılar için oldukça kritiktir.

Bu erken kapanış, özellikle gün içi yatırım stratejileri yapan kişiler için planlama açısından önemlidir. Hisse senedi piyasaları, vadeli işlemler ve endeksler üzerinde işlem yapacak yatırımcılar, işlem sürelerini buna göre ayarlamalıdır.

Borsa kapanış saati öncesinde yoğun işlem yapılması beklenebilir. Bu nedenle yatırımcıların, emirlerini önceden hazırlaması ve piyasa kapanış saatini takip etmesi, risk yönetimi açısından önemlidir.