27 Aralık 2023 Güncel Döviz Kuru Fiyatları: Dolar, Euro ve Sterlin Ne Kadar?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 primle 29,3770'ten işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 32,4580'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 1 değer kazancıyla 37,4090'dan satılıyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI



Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.