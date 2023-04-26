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26 Nisan 2023 Tv 2 Yayın Akışı

26 Nisan 2023 Tv 2 Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Nisan 2023 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Vatanım Sensin

02:30 GDO Karakedi

04:00 Çocuklar Duymasın

05:15 Rehber

06:00 Yaralı Kuşlar

07:15 Elveda Derken

09:30 Geniş Aile

11:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:30 Çok Gezenti

14:00 Rehber

15:00 Küçük Ağa

17:15 Çocuklar Duymasın

20:00 Vatanım Sensin

22:30 Çetin Ceviz

Kaynak: InterSinema.com / TV

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