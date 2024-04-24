24 Nisan Euro Kuru #128182 Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Nisan 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Nisan 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 24 Nisan 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Euro 34,7490'dan satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,5194'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,4513'ten satılıyor.

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