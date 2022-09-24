24 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 24 Eylül 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Lüksemburg 08:55 Spor Takvimi 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:30 Set Sayısı 13:55 Türkiye - Tayland 15:30 Set Sayısı 16:00 Spor Bülteni 16:55 Çorum Osmancık Yağlı Güreşleri 19:00 Spor Bülteni 22:30 Spor Akşamı 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Futbol Aktüel Trt TV Haberler

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