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24 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

24 Eylül 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Spor Artı

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Lüksemburg

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Set Sayısı

13:55 Türkiye - Tayland

15:30 Set Sayısı

16:00 Spor Bülteni

16:55 Çorum Osmancık Yağlı Güreşleri

19:00 Spor Bülteni

22:30 Spor Akşamı

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

Orhan Ayhan Futbol Aktüel Trt TV Haberler

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