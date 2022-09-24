24 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Eylül 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Lüksemburg
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Set Sayısı
13:55 Türkiye - Tayland
15:30 Set Sayısı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Çorum Osmancık Yağlı Güreşleri
19:00 Spor Bülteni
22:30 Spor Akşamı
23:00 Aktüel Futbol