22 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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22 Nisan 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 Inter - Milan
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 İtalya Seri A Özetler
04:25 Spor Atlası
04:35 Futbol Anadolu
06:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 Avrupa'dan Futbol
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 TBMM-TV
17:55 Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor
20:00 Spor Akşamı
20:30 Futbol Aklı
21:55 Juventus - Fiorentina
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