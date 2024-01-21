21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok züccaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer almakta. Peki, 21 Ocak Bim Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 OCAK

BU HAFTA BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELECEK?

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg

Kristal Gazlı İçecek Kola 2,5 L

Kristal Gazlı İçecek Portakal Aromalı 2,5 L

Dost Salep 1 L

Sek Ekşi Mayalı Ayran 250 ml

Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g

Cafe Crown Salep 400 g

Nestle Coffee Mate 625 g

Cafe Crown Türk Kahvesi 100 g

Greenwood Ihlamur 250 ml

Fiskobirlik Çay Tanesi Siyah Çay 1 Kg

Meray Kabuklu Yer Fıstığı 700 g

Greenwood Meyveli Kış Çayı 130 gr

Master Nut Kavurga Mısır 200 g

Derme Yaş Hurma 500 g

Peyman Fındıklı Kuruyemiş Bar 4x30 gr

Rixy Mısır Çerezi 80 g (Cheddar Peyniri Aromalı)

Rixy Mısır Çerezi 80 g (Tavuk Çeşnili)

Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 420 gr

Züber Nohut Cipsi 55 gr (Chili Aromalı)

Züber Nohut Cipsi 55 gr (Kajun Baharatlı)

Booza Tahıllı Meyveli İçecek 250 ml (Ege Baharatlı)

Ev Temizlik Ürünleri:

Peros Matik Toz Deterjan 10 kg

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1 L

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü

Kişisel Bakım Ürünleri:

Kanz Islak Havlu 120'li

Jenny Willy Organik Bebek Temizleme Pamuğu 34,50 TL

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu 80'li 42,50 TL

Doa Ahşap Temizleyici 1000 ml 25 TL

Doa Lavabo Açıcı Jel 1000 ml 35 TL

Diğer Ürünler:

Mr.Green Renkli Bulaşık Süngeri 10'lu 19,50 TL

Soda Plus Çamaşır Sodası 500 g 32,50 TL

Komili Sıvı Sabun 4 L 59 TL

Sensodyne Nourish Diş Macunu 50 ml 39,75 TL

Pantene Miracles Aqualight Şampuan 300 ml 55 TL

Eyüp Sabri Tuncer Parfümlü Sprey Kolonya 150 ml 32,50 TL

Nivea Deodorant 200 ml 45 TL

Apaks Organik Makyaj Temizleme Pamuğu 32,50 TL

Dantelli Slip, Dantelli Sütyen Çeşitleri S-M/L-XL beden 45 TL

London Thomas Mandal Toka 105 TL

Not: Bu ürünler 23 Ocak 2024 tarihinden itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacaktır.