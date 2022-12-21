21 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ORG.NAFİZ GÜRMAN,DOĞANÇAY,ONUR,TURAN,POSTACILAR, SOĞUKKUYU, YAMANLAR, EMEK, GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,DENİZ DİKİMEVİ,BURGER KİNG, DOĞANÇAY MEZARLIK,İZSU DOĞANÇAY ŞİŞELEME TESİSİ,BAYRAKLI BARIŞ ANITI,ALİ DELİ BALTA,BAYRAKLI BELEDİYESİ, END.MES. LİSESİ,DENİZ KUVV. BAKIM ONARIM,DENİZ KUVV. İSTİHKAM
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle BAHÇELİEVLER,DEDEBAŞI,TUNA,ALAYBEY,ÖRNEKKÖY,DONANMACI,YAMANLAR, BAHRİYE ÜÇOK, SANCAKLI,İNÖNÜ,İMBATLI,ZÜBEYDE HANIM,BAHARİYE,AKSOY, CUMHURİYET,TERSANE MAHALLELERİ, ÖĞRETMENEVİ,İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI-1-2-3,TÜRK TELEKOM ,TURGAY BALABAN,İLYAZ TAŞTAN,KARŞIYAKA BEL.PİKNİK ALANI,KARŞIYAKA VAKIFBANK,KAREKSAN EKMEK,TEMEL TAŞKIRAN,KARŞIYAKA BELEDİYESİ GES-2
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ONUR,EĞİTİM,FEVZİ ÇAKMAK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,TÜRK TELEKOM
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle SALİH OMURTAK,ŞEHİTLER,ESENTEPE,F.ALTAY,POLİGON,BASIN SİTESİ,METİN OKTAY,G.KAZIM ÖZALP,MUAMMER AKAR MAHALLELERİ,KKK EGE ORDU LOJMANLARI,DENİZ KUVVETLERİ,HAVA KUVV.,MİGROS
- 21.12.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle GÜZELYALI,M.ALİ AKMAN,GÖZTEPE MAHALLELERİ,AMERİKAN KOLEJİ,TÜRK TELEKOM
- 21.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE BURUNCUK MAHALLESİNİN BİR KISMI-ÇAVUŞKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI-İLYASOĞULLARI HAYVANCILIK-ÖZMETAL DEMİR ÇELİK-İZ-SU BURUNCUK VE ÇAVUŞKÖY ACİL İÇME-ZİYA ŞAHİN-MUSTAFA ÇALIŞKAN-MUSTAFA KARAKUYU NAK.-MEHMET KIRAL-AĞIR HADDECİLİK-ATİLLA ŞENKAYA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 21.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİKKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI-MUSABEY MAHALLESİNİN TAMAMI-TÜRKELLİ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 21.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE İZ-SU HIDIRTEPE POMPA İSTASYONU-ULS DOĞALTAŞ MADENCİLİK-GLOBAL YÜN-MARKO MOZAİK-MEHMET ŞAKİR-MEHMET GÜRBIYIK-UZUNBAY PLASTİK-RIFAT ERDUR-KENAN YORGANCIOĞLU-ŞEREF ŞİMŞEK-MEHMET ÇANKAYA-HALİT YİĞİT-ŞEFİK AYAZ-ALİ UYSAL-TOPRAK SU KANALLARI-GENEO İYİ UYARLAR-İBB ATIK-SEYREK KÖPEK BARINAĞI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 21.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE SEMRA ÖNAL-BAKİ CELEP-REFİK İYİUYURLAR-MEHMET ACAR-KURULTAK GIDA-ALTINTAŞ GIDA-DEY PAMUK ÇIRÇIR-ÜÇ KUZENTARIM-DOĞAN ÇANDARLI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI.
- 21.12.2022 09:00 17:00 SCADA ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ-7203-4CADDE-7127SOKAK- GÜLTEKİN KONAKLARI- 7122-7123-7116-7112-7214-7201-7202 SOKAK-7218-7214 SOKAK- DSİ 1 VE 2 NOLU FİDERLERİ
- 21.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE G OSMANPAŞA MAHALLESİ VE MALTEPE MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI
- 21.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI İNÖNÜ CADDESI KISMEN ETKILENECEKTIR L-439 E KOLU
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI MAH. KARABEL RES, GARDANYA GES, KIRAZ GES VE CIVARLARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (B KOLU)
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. BEHIÇ GALIP CD. SEKIZEVLER SITESI VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-23
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI
- 21.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI 522. SK., 569, 601. SK., 566, 600. SK., 589. SK., 602. SK., 603. SK., 521. SK., 604. SK., 560, 572, 575. SK., KEMAL ERTAN, 502, 576, 607, 601 SK., 605. SK., 570. SK., 606. SK., 558. SK., 571. SK., KEMAL ERTAN CD., 507. SK., 516, 514, 505, 524. SK., 519. SK., 587. SK., 571/1, 527 SK., 582 SK., 586, 595. SK., 564. SK., 597. SK., 591. SK., 550. SK., 593, 594, 594, 592, 583 SK. SK., 588, 595 SOKAKLARDIR
- 21.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI, MUAMMER AKAR MAHALLELERİ, İNÖNÜ CADDESİ,24, 25, 26, 34, 40, 44, 61, 287, 287/1 SOKAKLAR
- 21.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POLİGON ,ESENDERE,VATAN MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,48,52,122,123,123/1,124,124/1,125, 175,9089/1,9105/13,175,9105/11,9105/13,9105/14,9166 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3 D KOLU
- 21.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN,MALİYECİLER,GÜNALTAY MAHALLELERİ,177/9 SOKAK,İHSAN ALYANAK BULV.
- 21.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ,EĞİTİM MAHALLESİ,ŞÜKRÜ TUNAR,F.KÖPRÜLÜ,OZAN,MOLLA GÜRANİ,B. MUSTAFA, TUNALI,MOLLA GÜRANİ,İHSAN SUNGUR,RUŞEN EŞREF,EKREM GÜNER, GEDİZ,ŞÜKRÜ TUNAR,FETHİ BEY,DEDE EFENDİ, ŞÜKRÜ KANATLI,MİTHATPAŞA, YAMAÇ,SEFA,SOKULLU,BARIŞ-2, DUYGU,OZAN,GEDİZ SOKAKLAR
- 21.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY,ÜÇKUYULAR,ESENTEPE MAHALLELERİ,2,11/3,14,14/2-3-4-5,69 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ, İNÖNÜ CADDESİ,15,15/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN,GÜZELYALI MAHALLELERİ,13,13/1,15/2,18,18/1-2-3,15-45/1-45/2-45-287 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALSANCAK,UMURBEY,HALKAPINAR,ÇINARLI,MERSİNLİ MAHALLELERİ, ŞEHİTLER,ALTIN YOL,LİMAN CADDELERİ,1530,1558,1561,1575,1589,1591,1592,1578,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2808,2809, 2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2797,2800 SOKAKLAR VE CİVARI,TARİHİ UN FABRİKASI, TÜRKER İNŞ.,TEKEL ALKOLLÜ İÇKİLER FABRİKASI
- 21.12.2022 18:00 20:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ
- 22.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,ATIFBEY,SEVGİ,GAZİKENT MAHALLELERİ,SANDALYECİ A.Ş.,PEKERLER YEM,GÖKBORA NAKLİYAT, TİRE PROFİL,SABRİ ESEN,NESAN EĞİTİM OKUL
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 A KOLU
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKÖY ÇAMÖNÜ ÇILE GÖLOVA AHMETBEYLI KARAKUYU ÇAKALTEPE DEĞIRMENDERE ÇILEME SANCAKLITEKELI MAHALLELERI
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.