2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte gündeme geldi. Peki, GUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

2024 GUY SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı aday), nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaktır.

Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-GUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI

2024-GUY Sınavı için ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabileceklerdir.

GUY SINAVI BAŞVURU LİNKİ 2024