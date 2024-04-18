2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile başladı. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecekler.
GUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte gündeme geldi. Peki, GUY: Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı
2024 GUY SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.
ÖSYM başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-GUY), 29 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla dört katı aday), nihai başvurularını 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapacaktır.
Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-GUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemesi gerekmektedir.
2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI
2024-GUY Sınavı için ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabileceklerdir.