2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.487 haber kaynağında 3.796.978 adet haber yapılan Ali Yerlikaya, toplamda 4.750.997.649 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Yerlikaya kimdir, İşte, Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Yerlikaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Yerlikaya hakkında 9.487 haber kaynağında 3.796.978 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4.750.997.649 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Yerlikaya hakkında merak edilen Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Ali Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

Doğum tarihi: 11 Ekim 1968

Kaç yaşında. 52 yıl yaşında

Nereli: Konya

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.