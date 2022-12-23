2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.309 haber kaynağında 853.639 adet haber yapılan Adil Karaismailoğlu, toplamda 1.205.977.690 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir, İşte, Adil Karaismailoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Adil Karaismailoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Adil Karaismailoğlu hakkında 8.309 haber kaynağında 853.639 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.205.977.690 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Adil Karaismailoğlu hakkında merak edilen Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

19 Mayıs 1969 Trabzon 'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı. Kariyerine, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Adil Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Eylül 2019'dan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 27 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. İsmail Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.