Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de balkon konuşması yapıyor. Seçimin sonuçlanmasının ardından ise 2007 seçim sonuçları ne? 2007 Türkiye genel seçimini kim kazandı? 2007 genel seçim sonuçları! araması yapıldı.

2007 seçim sonuçları ne? sorusu araştırılıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turunu da geride bıraktı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Sandıkların yüzde 99,9'u açılırken; Erdoğan yüzde 52.16, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı. Vatandaşlar ise 2007 seçim sonuçlarını merak ediyor. 2007 seçim sonuçları ne? 2007 Türkiye genel seçimini kim kazandı? 2007 genel seçim sonuçları!

2007 SEÇİM SONUÇLARI NE?

2007 Türkiye genel seçimleri, 22 Temmuz 2007 tarihinde TBMM 23. dönem üyelerini belirlemek için yapılan seçimdir.

Görev süresi dolan Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yerine 11. Cumhurbaşkanının seçilememesi üzerine TBMM Genel Kurulu'da 3 Mayıs 2007 tarihinde milletvekilliği seçimlerinin 22 Temmuz 2007 günü yapılması karara bağlandı. Eski seçimlerde olduğu gibi Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesi gereğince %10 baraj uygulandı. 22 Temmuz seçimlerine 14 siyasi parti ve 699 bağımsız aday katıldı. Seçimde 42 milyon 537 bin 305 seçmenin, 158 bin 700 sandıkta oy kullanma hakkı bulunuyordu.

22 Temmuz 2007'de düzenlenen erken genel seçimlerde AK Parti yüzde 46,58 ile 341 milletvekili, CHP yüzde 20,88 ile 112 milletvekili, MHP ise yüzde 14,27 ile 71 milletvekili çıkarttı. DTP'nin desteklediği Bin Umut Adayları 22 milletvekilliği kazanırken, 4 bağımsız aday da meclise seçildi.