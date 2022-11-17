17 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Kasım Perşembe Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Kasım Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ, TEPEKÖY MAHALLESİ, SELCE MAHALLESİ, KARACALAR MAHALLESİ, ÇARIKTEKKE MAHALLESİ, CABERFAKILI MAHALLESİ SERİNYAYLA MAHALLESİ ALABAŞ MEVKİİ, BAKLACI MAHALLESİ SULAMA BÖLGESİ, MAHALLELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTİKLAL MAHALLESİ, TURGUTLAR MAHALLESİNİN BİR KISMI, ALBAYRAK MAHALLESİNİN; ANI, ÇELİK, OVAYOLU, BAYLAN, ŞAHİN, HATBOYU, PLEVNE, CİHAN, BEGONYA, SULU, EDEBALİ, GÖKHAN SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; EVİN, ENGİN, ARI, CEVİZ, GÜRCAN, İSTEKLİ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK, MUSTAFA KEMAL, HAMZABEYLİ MAHALLELERİNİN BİR KISMI, BARTEŞ ENERJİ, EFKAR TAVUK ÖZEL TRAFOLARI, CİVARLARINDAKİ BESİ ÇİFTLİĞİ VE TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI.
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ 5219-5222-5217-5215-5216-5222 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI 75 YIL MAHALLESİ VALİ AZİZBEY CAD.5318-5353-5306-5359-5355 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI LALELİ MAHALLESİ ALİ RIZA EFENDİ CAD.DR CEMİL ŞENER CD.5202-5207-5211 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MİMARSİNAN BULV.ALİ RIZA EFENDİ CAD.
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5789-5785-5770-5774-5783-5781 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜZELYURT MAHALLESİ 5779-5742-5777-5775-5781 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 17.11.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BARBAROS MAHALLESİ 4401-4465-4463-4482-4480 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI İSTASYON MAHALLESİ ŞHT.KOMİSER SÜLEYMAN AVŞAR CD. FATİN RÜŞTÜ ZORLU CD. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. GAZİ 2 NOLU SK. AKGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. SARIGÜL SK.
- 17.11.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 316-309-303 SOKAKLAR
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OZANCA VE KAYAALTI MAHALLELERİ ,MASKİ KAYAALTI İÇME SUYU TESİSİ,BOTAŞ KAYAPINAR,MASKİ OZANCA İÇME SUYU TESİSİ VE BÖLGEDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 17.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TÜRKPİYALE KAYRAKALTI TABANLAR BÜYÜKGÜNEY KÜÇÜK GÜNEY EVCİLER DENİŞ KARACAKAŞ ÇEVİRCEK KÖYÜ ÇERKEZ SULTANİYE BOZARMUT VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.11.2022 10:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ULUDERBENT MAHALLESİ
- 18.11.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELVİLİTEPE MAHALLESİ, SADIKLAR SOKAK, ALPHARD AVM VE CİVARLARI.
- 18.11.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM CUMHURİYET MH BİR BÖLÜMÜ,CUMA MH TAMAMI,HÜRİYET MH TAMAMI,KARAMANLI MH BİR BÖLÜMÜ,SAMSACI MH BİR BÖLÜMÜ,SEAŞ B SİTE SOSYAL TESİSLER TRAFOSU VE ÖZEL TRAFOLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 4947-5010-5012-5020-5037-5039-5016-5041 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 5551-5528-5555-5553-5549 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MARŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HOROZKÖY CAD.6214-6242-6236-6210-6209 SOKAKLAR
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4716-4741-4718-4720-4718 SOKAKLAR HOROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4737-4748-4743-4745-4752-4745- SOKAKLAR OROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ 2324-2322-4723-2325-4705 SOKAKLAR HOROZKÖY CAD.
- 18.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ 715-714-716-709-704 SOKAKLAR ŞEHİTLER CADDESİ