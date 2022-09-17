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16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu?

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16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Eylül 2022 günü meydana gelen deprem verilerini paylaşıyor. Bingöl'de deprem mi oldu ve 16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi meydana geldi merak ediliyor. Peki, 16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu?

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Bingöl'de deprem mi oldu ve 16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu soruları gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen depremleri paylaşıyor. 16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? 16 Eylül 2022 Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl'de 16 Eylül 2022 saat 23:30:35 ve büyüklüğü 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Bingöl Deprem Gündem Güncel Haberler

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