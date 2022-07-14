Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.15 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 15 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ne zaman yayınlanacak?

15 TEMMUZ CUMA HUTBESİ

15 Temmuz Cuma Hutbesi henüzyayınlanmadı.

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