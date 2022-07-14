15 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 15 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ne zaman yayınlanacak?
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Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı mı? Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. Peki, 15 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ne zaman yayınlanacak?
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 15 Temmuz Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.15 Temmuz Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 15 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni ne zaman yayınlanacak?
15 TEMMUZ CUMA HUTBESİ
15 Temmuz Cuma Hutbesi henüzyayınlanmadı.
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