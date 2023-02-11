112 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı Kahramanmaraş merkezli depremin 5'inci gününün son saatlerinde Gaziantep İslahiye'de 112 saat sonra genç bir erkek arama kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.

112 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremin 5'inci gününün son saatlerinde Gaziantep İslahiye'de 112 saat sonra genç bir erkek arama kurtarma ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.

10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,7 şiddetindeki depremin etkilediği illerden birisi olan Gaziantep genelinde de enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması çalışmaları devam ediyor. Bölgeye giden Marmaris Arama Kurtarma ekiplerinin de içinde bulunduğu kurtarma ekipleri göçük altında kalan bir binada yapılan uzun çalışmalar sonucu 18 yaşındaki bir genci mahsur kaldığı yerden sağ kurtardı.

Marmaris Arama Kurtarma Derneğinden Ali Menteş ve Batuhan Onurmaz, göçük altında kalan 18 yaşındaki Ali Han kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.