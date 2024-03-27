Üye Girişi
Haberler

1 Nisan 2024 tatil mi? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? İlköğretim, lise ve yüksek öğretim kurumları eğitime devam edecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Seçimler Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılacak. Ancak seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması yapılmadı. Peki, 1 Nisan 2024 tatil mi? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

1 NİSAN TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıl, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından Pazartesi günleri okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan tarihinde okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmete devam etmesi bekleniyor.

1 Nisan 2024 tatil mi? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri 1 Nisan Gündem Gündem Eğitim Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Volkan Gökmen kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Arıcak Belediye Başkan adayı Volkan Gökmen kaç yaşında, nereli? Yerel seçimlerde kimler oy kullanamaz, kimler oy kullanabilir? 31 Mart Yerel Seçimleri'de oy kullanmama cezası var mı? Mine Savaş kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Ağın Belediye Başkan adayı Mine Savaş kaç yaşında, nereli? Oy kullanmama cezası ne? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası var mı? Hamdi Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Edirne- Uzunköprü Belediye Başkan adayı Hamdi Yılmaz kaç yaşında, nereli? Alper Gürsoy kimdir? CHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Alper Gürsoy Kaç yaşında, nereli? Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir 2019? Asef Zengin kimdir? CHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı Asef Zengin Kaç yaşında, nereli? Abdullah Onur Turan kimdir? Zafer Partisi Edirne- Süloğlu Belediye Başkan adayı Abdullah Onur Turan kaç yaşında, nereli? Engin Belli kimdir? Zafer Partisi Edirne- Meriç Belediye Başkan adayı Engin Belli kaç yaşında, nereli? Ferhat Nurhat kimdir? Zafer Partisi Edirne- Lalapaşa Belediye Başkan adayı Ferhat Nurhat kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksu kimdir? Zafer Partisi Edirne- Keşan Belediye Başkan adayı Mustafa Aksu kaç yaşında, nereli? Ufuk Yaka kimdir? Zafer Partisi Edirne- İpsala Belediye Başkan adayı Ufuk Yaka kaç yaşında, nereli? Gaddar dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Gaddar konusu ne, oyuncu kadrosu kimler? Erdem Engin kimdir? Zafer Partisi Edirne- Havsa Belediye Başkan adayı Erdem Engin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title