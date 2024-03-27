1 Nisan 2024 tatil mi? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı? İlköğretim, lise ve yüksek öğretim kurumları eğitime devam edecek mi?

31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Seçimler Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerindeki okullarda kurulan sandıklarda yapılacak. Ancak seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi tatil açıklaması yapılmadı. Peki, 1 Nisan 2024 tatil mi? 1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

1 NİSAN TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıl, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından Pazartesi günleri okullar tatil edilmişti. Bu yıl da 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edilmesi bekleniyor.

1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan tarihinde okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmete devam etmesi bekleniyor.