Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza taksi çarptı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken ticari taksinin çarptığı genç kız yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden Bozhane mevkiine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 67 T 5071 plakalı Fiat marka ticari taksi, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen S.B.'ye (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen S.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kaza sonrası otomobilin ön camının kırıldığı görüldü. Polis ekipleri de kaza ile ilgili olay yerinde bilgiler alırken, incelemelerde bulundu. Sürücü O.A. polis aracına binerek ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK