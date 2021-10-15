Vali Dağlı: 'Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var' - Haberler
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Vali Dağlı: "Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var"

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Sağlık

Vali Dağlı: "Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var" Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2. doz aşılamada 'mavi' renge dönmelerine rağmen vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu ve duyarlılığın elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) - Vali Dağlı: "Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2. doz aşılamada 'mavi' renge dönmelerine rağmen vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu ve duyarlılığın elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, geçen gün yaptığı açıklamada Türkiye'de vaka artışı en fazla olan 10 il arasında Samsun'u da sayarak uyarılarda bulunmuştu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2. doz aşılamada mavi renge dönmelerine karşın duyarlılığın elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

"Sayılarda bir miktar artış var, duyarlılığı elden bırakmamamız gerekiyor"

Vaka sayılarında bir miktar artış olduğunun altını çizen Vali Zülkif Dağlı, "2 gün önce 2. doz aşılamada 'mavi' renge döndük. Yüzde 75 rakamını yakaladık ancak sayılarda bir miktar artış var. Bu ne demek? Yani hiçbir zaman duyarlılığı elden bırakmamamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da dediği gibi yaş ortalaması gençlere doğru düştü maalesef. Gençlerin daha çok aşıya önem vermesi gerekiyor. Aşılarını yaptırmaları gerekiyor" dedi.

"Aşıya ağırlık vermek zorunda"

Virüsün artık genç yaştaki insanları da etkilediğini ifade eden Dağlı, şunları söyledi:

"Geçen hafta itibari ile üniversitelerimiz açıldı. Bu manada öğrenciler yoğun bir şekilde Samsun'a geldiler ve yerleştiler. Yaklaşık 60 bin üniversite öğrencimiz var. Ortaöğretim, ilköğretimde de eğitimlerimiz başladı. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz tüm aşılarını tamamlamak durumundalar. Aksi taktirde ne oluyor? Virüs velilerimize ve ailelere bulaşıyor. Bu manada gençlerimizin en riskli kesim olduğunu belirtmiştik. Aşıya ağırlık vermek durumundayız. Bunu da atlatacağız inşallah.

Vali Dağlı: Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var

Vali Dağlı: Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var

Vali Dağlı: Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var

Vali Dağlı:
İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Dağlı: 'Aşılamada 'mavi' olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var' - Haberler
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