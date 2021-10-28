Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi'ni desteklemek amacıyla zamana ve mekana bağlı kalmaksızın eğitim programlarının yapılabilmesi ve eğitim maliyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla geliştirilen UYAP Akademi yenilendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yargılamaların hızlanması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm hedefleri hayata geçirilmeye devam ediliyor.

UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemini desteklemek amacıyla zamana ve mekana bağlı kalmaksızın eğitim programlarının yapılabilmesi ve eğitim maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda geliştirilen UYAP Akademi, yenilenerek yeni yazılım altyapısı ve yenilenen kullanıcı dostu ara yüzüyle erişime açıldı.

Bakanlık bünyesindeki mühendislerce geliştirilen uygulamalar ile zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

UYAP Akademi'nin 252 bin 846 kullanıcısı bulunuyor

UYAP Akademi'nin yüksek yargı mensupları, hakim ve Cumhuriyet savcıları, Adalet Bakanlığı ile emniyet ve jandarma personeli, üniversite öğretim görevlileri ile öğretmenlerden oluşan 252 bin 846 kullanıcısı bulunuyor.

UYAP ekran eğitimlerinin yanı sıra 39 alanda şahsi ve mesleki gelişim eğitiminin verildiği UYAP Akademi ile kullanıcılar, aldıkları eğitimi çevrimiçi sınavlara katılarak, ölçme ve değerlendirme imkanı bulurken, anketlere de katılabiliyor.

Yakın zamanda çevrimiçi sınıf eğitimi uygulaması ile UYAP Akademi Mobil uygulamasının erişime sunulması ile UYAP Akademi'nin e-Devlet kapısına entegre edilmesi hedefleniyor.

UYAP Akademi'ye https://uyapakademi.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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