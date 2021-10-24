TÜRK HUKUK TARİHİ SEMPOZYUMU YARIN BAŞLIYOR

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek olan Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu yarın başlıyor. İki gün sürecek sempozyumda 64 bildiri, 16 oturumda katılımcılarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapılacak sempozyumun açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılması bekleniyor. Akademisyenler, hukukçular, avukatlar, yargı mensupları ile hakim ve savcı adaylarının katılacağı Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu 27 Ekim'de son bulacak.

HUKUK ALANINDAKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK

Sempozyumla Türk hukuk tarihine yön veren metinler, kurumlar ve şahısların, tarihçi, hukukçu, bilim insanı, yazar, akademisyen, siyaset ve devlet adamları ile birlikte ele alınması hedefleniyor. Ayrıca hukuk tarihi birikiminin yeniden günümüz koşullarında tartışılması ve bu alana katkıda bulunulması, yargı sistemine yön verecek olan genç hukukçuların, bilimsel çalışmalara ışık tutmaları ve kalıcı eserler ortaya koymaları amaçlanıyor.

Adalet ve hukuk hayatı için mukayese, genç hukukçular ve kurumlar için bir modelleme imkanı sunulması ve bunun sağlayacağı bakış açısıyla hukukçu kimliğinin sağlamlaştırılması amacıyla düzenlenecek sempozyumun ana başlıkları içerisinde Türk hukuk tarihine yön veren metinler ve kurumlar, Türk hukuk tarihine yön veren hukukçular ve devlet adamları, Türk hukuk tarihinde hukuk eğitimi bulunuyor.

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