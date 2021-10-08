Tunus Cumhurbaşkanı, 33 kişinin yaralandığı tren kazası sonrası Ulusal Demiryolları Başkanı'nı görevden aldı - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı, 33 kişinin yaralandığı tren kazası sonrası Ulusal Demiryolları Başkanı'nı görevden aldı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus Cumhurbaşkanı, 33 kişinin yaralandığı tren kazası sonrası Ulusal Demiryolları Başkanı'nı görevden aldı

Tunus Ulusal Demiryolları Başkanı Munci Samir'in, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alındığı açıklandı.

Tunus Ulusal Demiryolları Başkanı Munci Samir'in, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından görevden alındığı açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'in dün Tunus'ta yaşanan tren kazası sonucu yaralanan yolcuları hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaretin ardından yapılan ikinci bir açıklama ile Samir'in görevden alındığı duyuruldu.

Dün akşam saatlerinde Güney Ahvaz ve Gabes vilayetinden gelen iki trenin başkent Tunus'un yakınında yer alan Riyad Megrin durağında çarpışması sonucu 33 kişi yaralanmıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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