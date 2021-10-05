TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşinden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve 764 gündür eylemde olan aileleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Şentop, buradaki ailelerin acılarını derinden hissettiklerini ifade ederek, "Biz bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz. Çocukların, annelerinin ve babalarının evlerine geri dönmesini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi geri dönerler. Hepsinin yüzleri güler inşallah" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlayan ve 235 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti 764'üncü güne girdi. Aileleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğulu'nun eşi Sevim Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Şentop ve beraberindekileri kapı önünde karşılayan aileler, evlatlarının nasıl kaçırıldığı anlattı. Fotoğrafları teker teker gösteren aileleri daha sonra çadıra girerek dinleyen Şentop ve beraberindekiler, ailelere karanfil verdi.