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Son dakika haberi | Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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- Suriye'de faaliyet gösteren Pkk'lı terörist yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda;

Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye Uyruklu A.E.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla A.E.'nin Melikazi ilçesinde bulunan ev ve işyerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şahıs gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir çok dijital materyal ele geçirildi.

A.E. gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi | Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi | Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi | Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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