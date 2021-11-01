Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Wings Of Oz takımı oldu

GEZGİN A OVERALL Birincisi Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki kadın yelken takımı Sağkal Derneği-VAMOS'a ödülü Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran verdi

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde gerçekleşti.

3. Poyraz Abda yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA