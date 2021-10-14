Son Dakika | Uşak'taki kumar operasyonunda 3 kişiye para cezası

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye para cezası verildi.

Köme Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığını yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Müstakil bir evin girişinin güvenlik kamerasıyla izlendiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde 3 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı.

Ekipler, kişi başı 1336 lira olmak üzere 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan evin içinde duvara asılı "Kapı önüne geldiğinizde maskenizi çıkarın sizi tanıyayım" yazısı dikkati çekti.