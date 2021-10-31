Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

- Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin acı haberi baba ocağı Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesinde yaşayan ailesine verildi.

Kuzey Irak'ın Dalya üst bölgesinin 2'inci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin acı haberin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.