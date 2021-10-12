Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki katlı bir evin çatısında, 2 gündür mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iki katlı bir evin çatısında, 2 gündür mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında çatıya çıkan diğer bir kedi ise itfaiye ekiplerinden korkunca, sokağa atlayarak kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi, 199 Sokakta bulunan 2 katlı bir binanın, çatısında yavru bir kedi mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, 2 gündür çatıda olan yavru kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye Evcil Hayvan Kurtarma Timi, bitişikteki binadan çıktıkları çatıda korkarak sağa sola kaçan kediyi yakalamak için 1 saate yakın çaba harcadı. Bu arada çatıya çıkan başka bir kedi ise itfaiye ekiplerini görünce, ürküp, sokağa atlayarak kaçtı. Kurtarılan kedi, su ve yiyecek verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Işıl Sergen İdo Tatlıses Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! ÇATIDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:11:57. #1.13#