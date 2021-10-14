Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 461 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,18 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 957 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

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