Son dakika haber: Filipinler'deki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı

Filipinler'in kuzeyinde tropikal fırtına Kompasu'nun neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 16 kişi kayboldu.

CNN'de yer alan habere göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamada felaketten, en çok ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nın, özellikle de Ada'daki Cagayan Vadisi ve dağlık Cordillera bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ve 16 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, tarım arazilerinde ise yaklaşık 39 milyon dolarlık hasar meydana geldiği vurgulandı.

Kompasu'nun getirdiği rüzgarların hızı, 12 Ekim'de saatte 100 kilometreye ulaşmıştı.

Tropikal fırtına, dün de Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin güney kesimlerini etkisi altına almıştı.

Hong Kong'da eğitim öğretime ara verilmiş, birçok kamu hizmeti ve borsa işlemleri de askıya alınmıştı.