Son dakika gündem: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki köy yolunda, Kaya Dursun'un (58) kullandığı 45 M 4220 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya Dursun'un cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri