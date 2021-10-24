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Son dakika gündem: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki köy yolunda, Kaya Dursun'un (58) kullandığı 45 M 4220 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya Dursun'un cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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