Son dakika: Fatih'te 1,7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te kaçak parfüm satışı yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan lüks markalara ait parfüm ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balabanağa Mahallesi Fethi Bey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi aldı.

Adrese yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan lüks markalara ait 4 bin 377 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.