Selçuk İletişim, en çok ödül kazanan fakülte oldu

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - TRT'nin 7'ncisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın kazananları açıklandı. Bu yıl 121 üniversiteden bin 300'ü aşkın eserin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi en çok ödül kazanan fakülte oldu. Dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

TRT'nin 7'ncisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na 121 üniversiteden bin 300'ü aşkın eser katıldı. Ödülleri; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile alanında uzman isimler verdi.

SÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİNDEN 5 PROJE ÖDÜL KAZANDI

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Rabia Pınar "Ru Ru Ru" adlı projesiyle televizyon haberi kategorisinde birinci olurken aynı kategoride Leyla Nur Çevik ve Nursultan Ural "Yeşeren Hayaller" isimli çalışmalarıyla üçüncülüğe layık görüldü. Radyo programı kategorisinde de Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Sezer Kakız 'Bal'-'Kanlı' Hikayeler adlı eseriyle ikinci, Asiye Altuğ da "Noksansız 90" isimli projesiyle üçüncü oldu. Radyo drama kategorisinde ise Hamza Dursun "Toz ve Sümbül" ismini verdiği projesiyle üçüncülük ödülü kazandı.

"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik eden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, "TRT'nin bu tarz etkinlikleri hem akademisyenlerimizi hem de öğrencilerimizi teşvik ediyor. İletişim Fakültemiz, en fazla ödül kazanan fakülte oldu. Fakülte yönetimi olarak bundan sonraki organizasyonlar için de ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Farklı kategorilerde de kendimizi geliştirmeliyiz. Öğrencilerimizi bu tür yarışmalarda desteklemek gerekiyor. Akademi ile birlikte uygulamayı da öne çıkaran bir fakülteyiz. Öğrencilerimiz farklı alanlarda çalışma olanağına sahip. Bu durum, çağa ayak uydurabilen gençlerin yetişmesinde çok önemli. Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy'un desteğini alarak bütün öğrencilerimizin yanındayız. " dedi.

"SELÇUK İLETİŞİM, TÜRKİYE'DE ÖRNEK"

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can da "Ödül alan öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi; ÜNTV, Radyo Üniversite, Kısa-Ca Film Atölyesi, Reklam Atölyesi ve Selçuk İletişim Gazetesi gibi uygulama birimleriyle Türkiye'de örnek okullardan biri haline geldi. İlk televizyonu ve radyosu olan üniversitelerden biriyiz. Öğrencilerimiz, uygulama birimlerinde görev alarak kendilerini geliştirebiliyor ve başarı da beraberinde geliyor. Yeni gelen öğrencilerimizi uygulama birimlerimizde çalışmaya davet ediyoruz. " diye konuştu.

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