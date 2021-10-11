Sakarya Büyükşehir Belediyesince

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A 300 tipi uçak, kıraathane olarak hizmete açıldı.

Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'na konuşlandırılan, dünyanın çeşitli ülkelerine kargo ve nakliye taşımacılığı yapan Airbus A 300 tipi uçak, belediyenin projesiyle içinde yeme içme alanlarının yanı sıra kütüphane hizmeti de verecek kıraathaneye dönüştürüldü.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Uçak Kıraathanesi"nin çok güzel bir eser olduğunu, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin vizyonuna ve kente yakışır bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Sakarya'nın ülkenin en potansiyelli kentlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Kıraathanenin lokasyonu çok güzel bir yerde, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir noktada. Bizim şehrimize bu tür ilk projeler yakışır. Özellikle gençlere hitap edecek iç donanımı, içinde kitap olması teknolojiyle birleştirilmesi içinde simülasyon olması ve de kafe ve restoran işlevi görecek olması açısından güzel bir proje oldu. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de hayatında hiç uçağa binmemiş ya da uçak fobisi olanlar için anlamlı bir proje olduğunu belirterek, yıllardır Sakaryalılara hizmet etmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise altyapı, üstyapı, sosyal çalışmalar ile tarımsal faaliyetlerin yanında alternatif yaşam alanları oluşturduklarını aktardı.

"Uçak Kıraathanesi"nde uçak yolculuğuna yönelik simülasyonun da izlenebileceğini anlatan Yüce, "En büyük uçaklardan birisi olan 400 yolcu kapasiteli uçağımızı kısmen kıraathane kısmen de restoran olarak değerlendirdik. Yani 100 koltuklu bir kıraathane ve restoranı şehrimize kazandırdık. Burada vatandaşlarımız gelip yiyip içecekler, kitabını okuyup gidecekler. Burada bir uçaktan daha fazlasını göreceksiniz. Uçağımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.