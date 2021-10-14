PPK nedir? PPK açılımı nedir? PPK görevleri nelerdir? PPK üyeleri kimlerdir?

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PPK NEDİR?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

PPK GÖREVLERİ NELERDİR?

Para Politikası Kurulu;

a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,

b) Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi,

c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

d) Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi,

ile görevli ve yetkilidir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Guvernör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin bilgisine sunulur.

PPK ÜYELERİ KİMLERDİR?

Para Politikası Kurulu, Başkanın başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.

Atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir.

PPK ÜYELERİ

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Mustafa Duman

Taha Çakmak

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Prof. Dr. Yusuf Tuna

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