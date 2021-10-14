Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Duyurusu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DUYURUSU

Giresun Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açılması planlanan bölüm/program dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. İlgili programın kontenjanları, başvuru tarihleri ve akademik takvimi Senato tarafından belirlenerek (https://www. giresun. edu. tr) web adresinden ilan edilecektir.

Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanları

SIRA

NO ATAMAYA ESAS

OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM

PROGRAMI/FAKÜLTE KONTENJAN 1 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2 Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Matematik-Bilgisayar Bölümü İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) Bilgi Teknolojileri (*) Yazılım Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elektronik ve Bilgisayar Bölümü Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayar Bilimleri (*) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına

Atanamazlar. 3 Biyoloji Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 4 Coğrafya 1. Coğrafya Bölümü 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dini İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi 6 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dini İlimler Fakültesi İslami İlimler Fakültesi 7 Fizik Fizik Bölümü Fizik Mühendisliği 8 Görsel Sanatlar Resim Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları 4. Görsel Sanatlar Bölümü 5. Resim Anasanat Dalı 6. Heykel 9 İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) İngiliz Dil Bilimi Bölümü Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü 10 Kimya/ Kimya Teknolojisi Kimya Bölümü Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü 11 Matematik Matematik Bölümü Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) Matematik Mühendisliği (**) 4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)

(*) Kredilerinin en az %70'ini Matematik alanında

belgelendirenler.

(**) 1, 2 ve 3'üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın

karşılanamaması durumunda atanırlar 12 Muhasebe ve Finansman İktisat (*) İşletme (*) Maliye (*) Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*) Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*) Bankacılık ve Finans Bölümü (*) Muhasebe Bölümü (*) Muhasebe Bilgi Sistemleri (*) (*) Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme

Öğretmenliği bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması

durumunda atanırlar. 13 Müzik Müzik Bölümü/Anabilim Dalları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; Müzik Toplulukları Anasanat Dalı Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı Koro 3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet

Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;

belgelendirenler. 14 Tarih 1. Tarih Bölümü 15 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türk Halkbilimi Bölümü 16 Yiyecek İçecek Hizmetleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü Beslenme ve Diyetetik (*) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Gastronomi Bölümü (*) 1, 2, 4 ve 5'inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması

durumunda atanırlar. 17 Sağlık/Sağlık Hizmetleri

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2. Hemşirelik/Bölümü (*)

3. Ebelik/Bölümü (*)

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6. Sağlık Eğitimi Bölümü 18 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3. Turizm Öğretmenliği

4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)

8. Turizm İşletmeciliği (*)

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)

10. Konaklama İşletmeciliği (*)

11. Seyahat İşletmeciliği (*)

12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)

13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)

14. Turizm ve Rehberlik (*)

15. Turizm ve Otelcilik (*) 19 Giyim Üretim Teknolojiler/Moda Tasarım Teknolojisi 1. Hazır Giyim Öğretmenliği

2. Giyim Öğretmenliği

3. Giyim Endüstrisi Öğretmenliği

4. Moda Tasarımı Öğretmenliği

5. Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği

6. Moda Tasarımı (*)

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