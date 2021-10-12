Panel: Bursa'nın Medâr-ı Serveti İpekçilik

BURSA (Habermetre) - Panel: Bursa'nın Medar-ı Serveti İpekçilik

Bursa Büyükşehir Belediyesi"2021 Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan "Bursa'nın Medar-ı Serveti İpekçilik" Paneli 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat 14. 00'te Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin yapacağı Panel'de "İpek Yolu ve Bursa" konusuyla Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Tezcan, "Osmanlı Döneminde Bursa'da Ticaret ve İpekçilik" konusuyla Prof. Dr. Cafer Çiftçi, "Topkapı Sarayı Koleksiyonu İpekli Kaftan ve Döşemeliklerinden Seçmeler" konusuyla Nişantaşı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Tezcan ve "Cumhuriyet Döneminde Bursa Çarşısında Gündelik Yaşam" konusuyla da Yazar Nevzat Çalıkuşu konuşmacı olarak katılacaklardır. Tüm halkımız davetlidir.

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