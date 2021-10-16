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Otoparkın çatısı uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otoparkın çatısı uçtu

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç ederken, Bayraklı ilçesinde bulunan bir otoparkın çatısının uçma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı felç ederken, Bayraklı ilçesinde bulunan bir otoparkın çatısının uçma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e yaptığı uyarıların ardından dün kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Urla ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kent merkezinde de sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Çatı uçması nedeniyle bir araçta hasar meydana geldi. İzmir Kordon'da da yine sağanak yağış ve fırtınayla deniz seviyesi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferleri geçici olarak durduruldu.

Fırtına, çatıyı uçurdu

Öte yandan, etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Bayraklı'daki bir otoparkın çatısı yerinden sökülerek havaya uçtu ve devrildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde çatının uçtuğu anlar, vatandaşların panikle pencerelerini kapatması ve çatının devrildiği anlar yer aldı.

Şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir'de sağanak yağış akşam saatlerinde de yer yer etkili olurken, şimşekler de geceyi aydınlattı. Kentin doğu ilçelerinde dolu yağışı da etkili olurken, Bayındır ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, şaşkına çevirdi. - İZMİR

Otoparkın çatısı uçtu

Otoparkın çatısı uçtu

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