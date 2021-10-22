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Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

???????Düldül Dağı mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 4 arazöz ile Orman İşletme personeli sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale etikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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