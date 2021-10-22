Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
???????Düldül Dağı mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 4 arazöz ile Orman İşletme personeli sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale etikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri