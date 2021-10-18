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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

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Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Mevlid-i Şerifi dualarla bir kez daha idrak edilirken Aliağa Belediyesi de vatandaşlarına geleneksel hale getirdiği kandil paketi ikramında bulundu.

Aliağalılar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar ellerini semaya açarak af ve mağfiret diledi. Aliağa'nın tüm camilerinde okunan Kuran tilavetleri, dualar ve mevlid-i şerifler vatandaşlara manevi duygular yaşattı.

Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi, yatsı namazı sonrasında cami çıkışında içerisinde şeker ve Kandil simidinden oluşan kandil paketi dağıtarak vatandaşların kandilini tebrik etti. Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan programda; Aliağa Merkez Cami, Petkim Cami, TOKİ Cami, Kurtuluş Cami, Fatih Cami, Yalı Cami, Helvacı Merkez Cami, Helvacı Fatih Cami, Helvacı Mimar Sinan Cami, Şakran Merkez Cami, Şakran Yeni Cami, Şakran Bölük Cami önünde kurulan stantlar vasıtası ile vatandaşlara yaklaşık 2 bin 500 kandil paketi dağıtıldı.

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