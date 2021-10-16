Mevlid Gecesini içine alan bu haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız

ERZİNCAN (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Mübarek Gece Mevlid-İ Nebi" konulu cuma hutbesi Türkiye genelindeki tüm camilerde olduğu gibi Erzincan genelinde de cami ve mescitlerde okundu.

Önümüzdeki Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece, Mevlid-i Nebi'dir. İslam'ın tebliğcisi, hak ve hakikatin temsilcisi, dünya ve ahiretin efendisi, rehberimiz, en güzel örneğimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s. a. s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü sena, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz Peygamber Efendimize, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle O'nun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s. a. s) kendisini şöyle tanıtıyor: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin izinden giden, insanları etrafına toplayan, Tevbe Peygamberiyim, Rahmet Peygamberiyim. Bizler, hayat rehberi Kur'an ve sünneti Allah Resülü'nden öğrendik. Vefayı, iyiliği, dostluğu, muhabbeti ondan öğrendik. Rahmet yüklü adaleti, hikmet yüklü ahlakı tüm insanlığa o tanıttı. Cenneti kazandıracak amelleri o gösterdi. Gönüllerimiz onunla birleşti. Dünyamız onunla anlam buldu, ömrümüz onunla bereketlendi. Değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol gezdiği günümüz dünyasında yegane çare, Resül-i Ekrem (s. a. s)'in tavsiyelerini bütün insanlarla buluşturmaktır. O halde geliniz, Peygamberimizi yakından tanımanın gayretinde olalım. Resülullah'ın en büyük mirası Kur'an'a, yolumuzu aydınlatan sünnetine sıkı sıkıya sarılalım. Nefsimizi güzel ahlakıyla arındıralım. İşte o zaman çağımız yeniden asr-ı saadet olacaktır.

Dünyamız huzurla dolacak, ahiretimiz cennet olacaktır inşallah. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlemiştir. Vefa, fert için kıymet ve değer, toplum için huzur ve saadettir. Her konuda olduğu gibi vefa konusunda da en güzel örnekleri Resül-i Ekrem (s. a. s) insanlığa sunmuştur. Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle Peygamberimizin anne-babasına, eş ve çocuklarına, akraba ve dostlarına, canlı cansız tüm mahlükata gösterdiği vefa örneklerini toplumumuzla paylaşacağız. Yüce Rabbimizle aramızdaki ahdimizi hatırlamaya, tüm insanlık ve kainatla olan vefa sözleşmemizi yenilemeye gayret göstereceğiz. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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