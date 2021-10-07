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Mersin Valisi Su Mut ilçesinde incelemelerde bulundu

AA / Ahmet Güler - Haberler | Güncel
Mersin Valisi Su Mut ilçesinde incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı ziyaret ve programlara katılmak üzere Mut ilçesini ziyaret etti.

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı ziyaret ve programlara katılmak üzere Mut ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Mut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına başkanlık eden Su, daha sonra Kızılova Obruk peyniri ve 1300 yıllık zeytin ağacından, zeytin hasadına katıldı.

Vali Su, daha sonra çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu.???????

AA / Ahmet Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin Valisi Su Mut ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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