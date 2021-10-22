Bu akşam Masterchef'in olup olmadığı konusunu araştıran seyirciler hangi günlerin Masterchef günü olduğunu da merak etmekte. Peki, Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

MASTERHEF HANGİ GÜNLER VAR?

Masterchef Türkiye yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri yayınlanmaktadır.

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

TV8 yayın akışı bilgilerine göre bu akşam Masterchef Türkiye ekranda olmayacak. Çünkü cuma günleri Kırmızı Oda yayınlanmakta.

TV8 YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2021!

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

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