Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı!
Yarışma ve yemek tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Masterchef bu akşam yayınlanmayacak. Nu akşam neden Masterchef'in olmayacağını merak eden seyirciler araştırmalarını sürdürmekte. Hafta içi her gün ekranda olan program bu akşam neden yok? Peki, Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı!
Bu akşam Masterchef'in olup olmadığı konusunu araştıran seyirciler hangi günlerin Masterchef günü olduğunu da merak etmekte. Peki, Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...
Masterchef Türkiye yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri yayınlanmaktadır.
TV8 yayın akışı bilgilerine göre bu akşam Masterchef Türkiye ekranda olmayacak. Çünkü cuma günleri Kırmızı Oda yayınlanmakta.
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
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