Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı!

Yarışma ve yemek tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Masterchef bu akşam yayınlanmayacak. Nu akşam neden Masterchef'in olmayacağını merak eden seyirciler araştırmalarını sürdürmekte. Hafta içi her gün ekranda olan program bu akşam neden yok? Peki, Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı!

Bu akşam Masterchef'in olup olmadığı konusunu araştıran seyirciler hangi günlerin Masterchef günü olduğunu da merak etmekte. Peki, Masterchef hangi günler? Masterchef bu akşam neden yok? Tv8 yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

Masterchef Türkiye yarışma programı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri yayınlanmaktadır.

TV8 yayın akışı bilgilerine göre bu akşam Masterchef Türkiye ekranda olmayacak. Çünkü cuma günleri Kırmızı Oda yayınlanmakta.

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title